Минобороны РФ: ПВО сбили шесть украинских беспилотников в течение дня

5 сентября Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что с 08:00 до 20:00 по московскому времени силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
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