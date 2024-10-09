Уважаемые жители Белогорского района!По поручению Главы Республики Крым Сергея Валерьевича Аксёнова, сообщаю вам о реализуемых на территории Белогорского района лекарственных препаратах, а также перечне врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, где можно их приобрести.
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