Уважаемые жители Белогорского района!По поручению Главы Республики Крым Сергея Валерьевича Аксёнова, сообщаю вам о реализуемых на территории Белогорского района лекарственных препаратах, а также перечне врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, где можно их приобрести.