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Зелёный горошек в банке делают из сушёного или свежего. Как понять, какой вы покупаете

Горошек в банке может быть сделан как из свежего сырья, так и из сушеного. Сушеный продукт суше и плотнее на вкус, в нем больше крахмала и меньше сахара.

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