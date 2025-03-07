 Жена бывшего мэра Сочи Копайгородского угрожала убийством двум свидетелям по своему делу

Жена бывшего мэра Сочи Копайгородского угрожала убийством двум свидетелям по своему делуЖена бывшего мэра Сочи Янина Копайгородская, обвиняемая в посредничестве в вымогательстве взятки и особо крупной растрате, принуждала двух свидетелей дать ложные показания, угрожая им убийством.