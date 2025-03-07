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Живая Кубань

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 Жена бывшего мэра Сочи Копайгородского угрожала убийством двум свидетелям по своему делу

 Жена бывшего мэра Сочи Копайгородского угрожала убийством двум свидетелям по своему делу

 Жена бывшего мэра Сочи Копайгородского угрожала убийством двум свидетелям по своему делуЖена бывшего мэра Сочи Янина Копайгородская, обвиняемая в посредничестве в вымогательстве взятки и особо крупной растрате, принуждала двух свидетелей дать ложные показания, угрожая им убийством.

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