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МФЦ Подмосковья оказали почти 150 млн услуг за 17 лет

МФЦ Подмосковья оказали почти 150 млн услуг за 17 лет

Сейчас сеть включает 212 отделений и более 1,7 тыс. окон приема. В центрах работают свыше 6 тыс. специалистов.

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