Природные ресурсы как ключевой инструмент геополитического и экономического доминирования Китая, России и США

Конкуренция за природные ресурсы на мировой арене усиливается, и страны, такие как Китай, Россия и США, используют добычу полезных ископаемых в качестве стратегического инструмента для увеличения своего геополитического влияния и экономической мощи.
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