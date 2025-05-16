«Ничего нет, кроме идеи». Польский посол подтвердил отказ Варшавы отправлять миротворцев на Украину в составе несуществующей миссии

Глава посольства Польши на Украине Петр Лукасевич подтвердил позицию своей страны не отправлять польские войска на Украину в качестве так называемой миротворческой миссии, решение о чем приняли ранее создатели «коалиции желающих» из Британии и Франции, приступив к продвижению этой идеи.
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