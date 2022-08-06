В июле в Гренландии растаяло 18 миллиардов тонн льда — чем это грозит планете?

Лето 2022 года выдалось очень жарким — особенно сильно от жары пострадали жители Великобритании. Там температура воздуха уже несколько недель удерживается на уровне +40 градусов Цельсия, что стало причиной многих пожаров и даже гибели людей.
Лето 2022 года выдалось очень жарким — особенно сильно от жары пострадали жители Великобритании. Там температура воздуха уже несколько недель удерживается на уровне +40 градусов Цельсия, что стало причиной многих пожаров и даже гибели людей.
Свежие комментарии