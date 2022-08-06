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В июле в Гренландии растаяло 18 миллиардов тонн льда — чем это грозит планете?

В июле в Гренландии растаяло 18 миллиардов тонн льда — чем это грозит планете?

Лето 2022 года выдалось очень жарким —  особенно сильно от жары пострадали жители Великобритании. Там температура воздуха уже несколько недель удерживается на уровне +40 градусов Цельсия, что стало причиной многих пожаров и даже гибели людей.

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