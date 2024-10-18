Зеленский пригрозил премьеру Словакии Путиным: "Он не остановится"

Словакия обязана помогать Киеву. В противном случае ей, как думает президент Украины, придётся встретиться с ПутинымВладимир Зеленский, выступая на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте, коснулся позиции Словакии по украинскому конфликту.