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West Fraser рефинансирует $300 млн долга и получает новый кредит на $500 млн

West Fraser рефинансирует $300 млн долга и получает новый кредит на $500 млн

Канадская лесопромышленная компания West Fraser Timber 16 сентября объявила о заключении нового трехлетнего срочного кредита на $500 млн.

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