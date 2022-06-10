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Полковник СБУ, убегая из Северодонецка, бросил там секретные документы и флешку с хоумвидео

Полковник СБУ, убегая из Северодонецка, бросил там секретные документы и флешку с хоумвидео

wikipedia.org/President.gov.ua/CC BY 4.0 Российские военнослужащие, освободившие в ходе спецоперации по демилитаризации Украины город Северодонецк в ЛНР, обнаружили флешку с пикантной видеозаписью, принадлежащую полковнику СБУ Сергею Самошенко.

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