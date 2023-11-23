Подростка под Омском силой высадили из маршрутки из-за отказа уступить место

Один из пассажиров автобуса силой высадил 16-летнего подростка на мороз в 8 км от населённого пункта в Омской области за отказ уступить место пожилой женщине, говорится в заявлении прокуратуры Таврического района.
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