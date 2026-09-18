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Газета.ру

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Венгрия готовится отказаться от газа из России к осени 2027 года

Венгрия готовится отказаться от газа из России к осени 2027 года

 © Алексей Витвицкий/РИА Новости Венгерские власти рассчитывают к осени 2027 года обеспечить страну газом без поставок из России, заявил министр экономики и энергетики Иштван Капитань.

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