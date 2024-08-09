БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Курская битва-2 или все-таки Арденны-2?

Курская битва-2 или все-таки Арденны-2?

Я не стану повторять за блогерами то, что они уже рассказали, не вижу в этом никакого смысла. Каждый вменяемый человек в состоянии узнать, что происходит в Курской области и по сути, ничего нового-то и не случилось.

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