Курская битва-2 или все-таки Арденны-2?

Я не стану повторять за блогерами то, что они уже рассказали, не вижу в этом никакого смысла. Каждый вменяемый человек в состоянии узнать, что происходит в Курской области и по сути, ничего нового-то и не случилось.
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