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Царьград

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В Перми 47 мигрантов встали на воинский учет после рейда полиции

В Перми 47 мигрантов встали на воинский учет после рейда полиции

Пять человек заключили контракт о прохождении военной службы.21 октября в Перми сотрудники Следственного комитета совместно с работниками военного комиссариата Пермского края провели рейд с целью поиска иностранных граждан, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учет.

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Комментарии
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y
yury
Я вот никак не пойму: постановка на воинский учет это какое-то наказание? Или как?
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