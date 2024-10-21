В Перми 47 мигрантов встали на воинский учет после рейда полиции

Пять человек заключили контракт о прохождении военной службы.21 октября в Перми сотрудники Следственного комитета совместно с работниками военного комиссариата Пермского края провели рейд с целью поиска иностранных граждан, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учет.