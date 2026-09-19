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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Додиг после поражения от Зверева: «Возможно, это лучший матч в моей жизни»

171-я ракетка мира Матей Додиг прокомментировал поражение от чемпиона US Open Александра Зверева во втором раунде квалификации Кубка Дэвиса – 4:6, 6:7(3).

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