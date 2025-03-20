❗️ Новый способ обмана: мошенники предлагают пересчитать пенсию из-за неучтенного стажа Жертвой такой преступной схемы стал житель Суровикинского района.
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❗️ Новый способ обмана: мошенники предлагают пересчитать пенсию из-за неучтенного стажа Жертвой такой преступной схемы стал житель Суровикинского района.