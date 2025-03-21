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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хавбек Гренады Чарльз: «Мне 23, я хожу в школу – сначала на математику, потом тренируюсь. Живу в США последние несколько лет»

Россия обыграла Гренаду в товарищеском матче со счетом 5:0. Встреча проходила в Москве. «Шапки мы надевали просто чтобы разогреться на разминке.

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