Ищенко назвал четыре места, где может начаться война между РФ и Украиной

СМИ. Актуальные новости - здесьПолитикаИщенко назвал четыре места, где может начаться война между РФ и УкраинойПолитолог Ростислав Ищенко рассказал о четырех вариантах возможного начала военного конфликта между Россией и Украиной.Вернуться к статье55НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAnatoli RyabenkoДулю под нос, а не задействовать вооружённые силы. Гробить своих парней России ради чего то непонятного. Пусть Украина сама себя воюет. Не надо туда соваться, а больше тормозить поставок газа, угля, электроэнергии и прочих ресурсов. Это самое то что быстрее решит вопрос ликвидации самими украинцами власти бандеровцев.Альберт ВолковНа закрытой встрече с блогерами он (министр обороны) сообщил о готовности украинских военнослужащих возобновить активную фазу боевых действий... Вот так совещание. Смешно...Александр СалтановскийВо всех четырёх случаях, государство - недоразумение укРуина, прекратит своё существование, но думаю даже у этих недоумков, хватит (не ума) инстинкта самосохранения не делать этого!Владимир ГниляковСамое главное для России в случае провокаций Украины, не оглядываться на реакцию и вопли Запада, а делать то, что давно назрело. И закончить эту, так и не начавшуюся "семилетнюю войну", там, где она началась - на площади Незалежности. На радость братских славянских народов.Петр ПариновКиевские европидары готовы подставить все свои рабочие места, чтобы получить полное удовольствие от своих западных кураторов... Поэтому у либерастов работает не голова, пятая точка...Комментировать
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