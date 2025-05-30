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Политика как она есть

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Bloomberg: Запад восхищается скоростью адаптации России к боевым действиям

Bloomberg: Запад восхищается скоростью адаптации России к боевым действиям

Командиры и офицеры вооруженных сил стран НАТО отмечают высокую способность российских войск быстро адаптироваться к условиям войны на Украине.

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