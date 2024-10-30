В МВД поддержали ужесточение наказания за организацию незаконной миграции

Геннадий Ларионов

Если уж Государство ввозит и разрешает переселение семьями мигрантов, то не принимайте детей в школу, пока он не выучит русский язык на уровне понимания учителя в классе . А для этого надо создавать подготовительные классы, где будут заниматься дети мигрантов и учителя из мигрантов, знающие язык этого народа и русский язык. Одновременно преподавать историю России, по программе , созданной МинОбр, что бы дети могли войти в гражданское общество с пониманием наших Законов, Уставов . Если их родители, против, то до свиданья школа, отправляйте в медресе и учите за свои деньги, только потом не жалуйтесь , на то, что общество вас не принимает. А то хотят и плюшки от страны и свои национальные порядки и идентичность сохранить. Национальная идентичность , это забота диаспор или национальных центров, при одном условии, что их деятельность не идет против Российских законов .