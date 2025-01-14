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Царьград

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Малинен: НАТО может спровоцировать конфликт с Россией на севере после Украины

Малинен: НАТО может спровоцировать конфликт с Россией на севере после Украины

Профессор считает, на Украине противостояние не закончится.После урегулирования украинского конфликта Россию могут втянуть в ещё один — уже на севере.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Пока не уничтожим 2 источника зла - Британия и США мира и гармонии ненаступит!
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