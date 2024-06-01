Участники чемпионата по стрельбе на кубок губернатора Псковской области смогли представить себя в роли инспекторов Госавтоинспекции

Сегодня на торжественной церемонии открытия шестого чемпионата и первенства по практической стрельбе на кубок Губернатора, которая состоялась на полигоне «Завеличье» сотрудники Управления Госавтоинспекции России по Псковской области организовали для участников и гостей тематическую площадку.
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