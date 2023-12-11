В Казахстане из-за гололёда ограничено движение на трассе Екатеринбург - Алма-Ата

Непогода стала причиной ограничения движения автотранспорта на 46 казахстанских трассах.По информации казахстанского оператора "КазАвтоЖол", сегодня в республике из-за гололёда ограничено движения для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, на 46 участках автодорог в семи областях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии