В Казахстане из-за гололёда ограничено движение на трассе Екатеринбург - Алма-Ата

Непогода стала причиной ограничения движения автотранспорта на 46 казахстанских трассах.По информации казахстанского оператора "КазАвтоЖол", сегодня в республике из-за гололёда ограничено движения для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, на 46 участках автодорог в семи областях.