Школьник из Владивостока заставляет младшеклассников драться ради видео в соцсетях, а потом избивает сам: насилие длится не один год

ВЛАДИВОСТОК, 4 ноября, ФедералПресс. Проблемная ситуация образовалась в школе № 44 во Владивостоке. Там ученик восьмого класса держит в страхе всю школу: избивает малышей и сверстников, заставляет детей драться ради контента в своих соцсетях, а полиция и администрация школы ничего не могут с ним сделать.
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