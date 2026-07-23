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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гришин о Ямале: «Правая нога у него не работает. Он забил бы больше на ЧМ, если бы был универсальнее, как Месси»

Главный тренер «Банки», экс-футболист ЦСКА Александр Гришин высказался об игре нападающего сборной Испании Ламина Ямаля на чемпионате мира-2026.

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