80 мигрантов окружили полицейских. "Садовод" - это наш город, на заходите сюда!"

Ну что дорогие россияне, приехали? Выходим - следующая остановка Таджикистан. То, что произошло на днях на столичном рынке "Садовод", это, называется "приплыли" - для все тех, кто уже десятилетие ведет крайне либеральную политику в отношении мигрантов.
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