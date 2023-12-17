80 мигрантов окружили полицейских. "Садовод" - это наш город, на заходите сюда!"

У кого есть полномочия для этого, у того есть шкурный интерес этого не делать.

ВЛ

Владимир Лосев

Когда же все это дерьмо вышлют из России? И почему не наведен порядок в МВД РФ? Ясно же кто их легализует, крышует и стрижет на этом деньги!