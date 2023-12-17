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80 мигрантов окружили полицейских. "Садовод" - это наш город, на заходите сюда!"

80 мигрантов окружили полицейских. "Садовод" - это наш город, на заходите сюда!"

Ну что дорогие россияне, приехали? Выходим - следующая остановка Таджикистан. То, что произошло на днях на столичном рынке "Садовод", это, называется "приплыли" - для все тех, кто уже десятилетие ведет крайне либеральную политику в отношении мигрантов.

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Комментарии
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Александр Павлов
У кого есть полномочия для этого, у того есть шкурный интерес этого не делать.
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2 час.
ВЛ
Владимир Лосев
Когда же все это дерьмо вышлют из России? И почему не наведен порядок в МВД РФ? Ясно же кто их легализует, крышует и стрижет на этом деньги!
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2 час.
Татьяна Ковалевская
👍
Ответить
1 час.

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