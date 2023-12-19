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В онлайн-кинотеатре Wink не стали отвечать на вопрос о втором сезоне "Слова пацана"

В онлайн-кинотеатре Wink не стали отвечать на вопрос о втором сезоне "Слова пацана"

Представитель онлайн-кинотеатра Wink в беседе с РИА Новости не стал отвечать на вопрос, планируется ли второй сезон популярного сериала Жоры Крыжовникова (настоящее имя Андрей Першин) о молодежных группировках Казани 1980-х "Слово пацана.

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