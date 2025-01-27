Региональный реестр народных целителей создали в России

Пока в перечне зарегистрированы семь человек, которые практикуют костоправство, ароматерапию и другие методы лечения Первый в России региональный реестр специалистов в области народной медицины запустил Минздрав Республики Башкортостан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии