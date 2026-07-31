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Сын Лобачевой и Авербуха об алкогольной зависимости матери: «Сейчас у мамы все отлично, она работает. Все плохое осталось позади»

Сын призеров Олимпиады-2002 в танцах на льду Ирины Лобачевой и Ильи Авербуха Мартин рассказал, как пережил развод родителей.

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