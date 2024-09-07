Миссия Ирана в ООН опровергла поставку баллистических ракет России

Слухи о том, что Иран организовал поставку баллистических ракет для России, взбудоражили весь Запад. Однако миссия Ирана при ООН была вынуждена опровергнуть эту информацию, распространенную американскими СМИ, передает РИА Новости.
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