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Фарфор и нашатырь. Какими изобретениями алхимиков мы пользуемся до сих пор?

Фарфор и нашатырь. Какими изобретениями алхимиков мы пользуемся до сих пор?

Картина «Алхимик» Давида Тенирса Младшего (1610–1690). На первый-второй.  «Благодаря книгам о Гарри Поттере сегодня все знают, что алхимики искали философский камень, с помощью которого можно превращать любой камень в золото и производить эликсир жизни — напиток, который дарит бессмертие, — говорит ученый-антрополог Сергей Зотов.

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