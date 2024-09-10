Фарфор и нашатырь. Какими изобретениями алхимиков мы пользуемся до сих пор?

Картина «Алхимик» Давида Тенирса Младшего (1610–1690). На первый-второй. «Благодаря книгам о Гарри Поттере сегодня все знают, что алхимики искали философский камень, с помощью которого можно превращать любой камень в золото и производить эликсир жизни — напиток, который дарит бессмертие, — говорит ученый-антрополог Сергей Зотов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии