Почему Людмила Порывай не приехала на свадьбу сына Наташи Королевой

Мама Люда - так поклонники называют родительницу Наташи Королевой Людмилу Порывай. Заводная артистка давно живет в Америке, с именитой дочкой видится нечасто, в России бывает наездами, в основном, по семейным праздникам.
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