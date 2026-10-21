Жителей Европы напугали медведи из России. Косолапых становится всё больше, они приходят без спроса и обживают новые территории.
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