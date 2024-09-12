Кабмин выделил дополнительные ресурсы на развитие населенных пунктов в Зоне безопасности

Программу реинтеграционных мероприятий страны на текущий год дополнят пять новых проектов, касающихся модернизации и консолидации ряда учебных заведений, зданий социальных и медицинских центров, расположенных в населенных пунктах в пределах периметра Зоны безопасности.
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