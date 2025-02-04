Премьерный список: Белый дом заверил Израиль в дальнейшей военной поддержке

В Белом доме 4 февраля прошли переговоры Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он стал первым зарубежным лидером посетившим США с официальным визитом после инаугурации нового американского президента.
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