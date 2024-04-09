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Всё о женщинах

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Почему женщина на работу наряжается, а дома перед мужем растрепанной ходит?

Почему женщина на работу наряжается, а дома перед мужем растрепанной ходит?

«Потому что на работе этим женщинам деньги платят, а мужья их на эту работу посылают!» «Почему? Потому что, если муж будет жену обеспечивать и ей не придется наводить марафет для коллег, то тогда она будет сидеть дома, вся такая красивая, намарафеченная и будет ждать его одного…» «А где в таком случае можно ходить ненакрашенной, без каблуков и духов?» Из женских ответов на этот животрепещущий вопрос в комментариях Не первый раз замечаю, что культурное обогащение страны восточными, кхм-кхм, традициями, не всегда идет мужчинам на пользу.

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Комментарии
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Н
Наталья
А ты сам то в доме в пиджаке и галстуке??? Или в декольтированных плавках?? Такой брутал накачанный?? На себя посмотри! Шикарные женщины - у шикарных мужчин! Много у нас таких? Сам то шикарный или так себе, но с запросами...
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