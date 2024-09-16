Следком возбудил уголовные дела после ЧП в челябинской школе

Количество пострадавших в результате нападения школьника на сверстников уточняется Следователи возбудили уголовные дела из-за инцидента в коррекционной школе № 68, где 16 сентября 13-летний ученик напал с молотком на сверстников и учителя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии