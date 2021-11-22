«Всю историю придумала Фея»: театр кукол встречает зиму «Золушкой»

Осуществить постановку был приглашен Евгений Солянников, главный режиссёр театра кукол из Находки. «История с приглашением Евгения Солянникова — это само собой разумеющееся дело, — рассказал Вадим Перфилов, главный режиссёр Приморского театра кукол.