vostokmedia

264 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    Москвичи повезли свой столичный "триппер" по регионам и по заграницам, поэтому заболеваемость выросла там.После нерабочих д...
  • Кошмар
    В ЕАО тоже такие же тупые медработники увольняться собрались, потому что не хотели вакцинироваться. Потом трое из них...Отказались от вак...
  • Вениамин Мельников
    коммуниста арестовали ЗА ПОДОЗРЕНИЕ.Это не 30 года в Германии.?Приморский коммун...

«Всю историю придумала Фея»: театр кукол встречает зиму «Золушкой»

«Всю историю придумала Фея»: театр кукол встречает зиму «Золушкой»

Осуществить постановку был приглашен Евгений Солянников, главный режиссёр театра кукол из Находки. «История с приглашением Евгения Солянникова — это само собой разумеющееся дело, — рассказал Вадим Перфилов, главный режиссёр Приморского театра кукол.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх