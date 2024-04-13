Сырский заявил о сложном положении ВСУ на передовой

Главком рассказал о ситуации в Донбассе для украинских войск. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил об обострении обстановки на передовой в Донбассе для украинских военных.
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