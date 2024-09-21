Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 556 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Писарчук Дмитрий
    Хорошую работу парню!!! Честь и хвала ему!!!Абу-шайтана немно...
  • Александр Рус
    какие 3 условия?одно-гнать все зверье из страны,не хоят-ломать рожи и хребты всему стадуБородач довёл учи...
  • Катерина
    Люди,  так  не  смотрите  Первый  канал.  Смотрите, слушайте и  читайте милый  вашему  сердцу  Царьград.Они возвращаются:...

Кашпировский с женой и ассистентами напал на корреспондентов

Кашпировский с женой и ассистентами напал на корреспондентов

Avia.pro - СМИ В Москве, где магические обряды Анатолия Кашпировского продолжают привлекать толпы верующих, произошло нечто, что вполне могло бы стать сюжетом для фильма в стиле «паранормальные явления».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Elena Dmitrieva
Он вроде с Украины? Что забыл этот  шарлатан в России?
Ответить
42 мин.
Elena Dmitrieva
Ну халявой это не назовёшь. 6 млн за болтовню старого маразматика это какими же баранами , действительно, надо быть
Ответить
40 мин.
Elena Dmitrieva
Никогда!
Ответить
39 мин.

Картина дня

наверх