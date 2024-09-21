Кашпировский с женой и ассистентами напал на корреспондентов

Avia.pro - СМИ В Москве, где магические обряды Анатолия Кашпировского продолжают привлекать толпы верующих, произошло нечто, что вполне могло бы стать сюжетом для фильма в стиле «паранормальные явления».
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