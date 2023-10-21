Куртуа, Доннарумма, Меньян и Кошта вошли в четверку самых дорогих вратарей мира, Сафонов занял 27-е место

Сайт Transfermarkt опубликовал рейтинг трансферной стоимости футбольных голкиперов. Первое место поделили бельгиец Тибо Куртуа, итальянец Джандуиджи Даннарумма, француз Мик Меньян и португалец Диогу Кошта.
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