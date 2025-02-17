Ремонт дорог в Орловской области способствовал заключению контрактов на СВО

Ремонт дорог обсудили сегодня, 17 февраля, на заседании правительства области. Как сообщил руководитель Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ области Алексей Субботин, за шесть лет в реализацию нацпроекта Безопасные качественные дороги (БКД) на Орловщине направлено 39 млрд рублей.