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Ремонт дорог в Орловской области способствовал заключению контрактов на СВО

Ремонт дорог в Орловской области способствовал заключению контрактов на СВО

Ремонт дорог обсудили сегодня, 17 февраля, на заседании правительства области. Как сообщил руководитель Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ области Алексей Субботин, за шесть лет в реализацию нацпроекта Безопасные качественные дороги (БКД) на Орловщине направлено 39 млрд рублей.

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