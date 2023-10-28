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Кремль ждет от Пашиняна объяснений слов о развороте Армении на Запад — Песков

Кремль ждет от Пашиняна объяснений слов о развороте Армении на Запад — Песков

Россия намерена получить от Армении подробности слов премьера Никола Пашиняна, ранее заявившего о необходимости диверсификации отношений в сфере безопасности, указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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