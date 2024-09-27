Президент Польши признал, что многие в мире хотят скорейшего прекращения конфликта на Украине. Как он это видит?

Дуда: многие ждут окончания конфликта на Украине и восстановления связей с РФ Президент Польши Анджей Дуда заявил, что многие в мире хотят возобновления экономических связей с Россией и скорейшего прекращения конфликта на Украине.
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