Политика как он...
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Политика как она есть

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МИД: Россия сочтет блокаду Финского залива для РФ как нарушение морского права

МИД: Россия сочтет блокаду Финского залива для РФ как нарушение морского права

Если Финляндия и Эстония стремятся ввести полную блокаду Финского залива для судов РФ, Москва будет считать такого рода действия как нарушение международного морского права, поскольку соответствующих прав у Хельсинки и Таллина нет.

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Комментарии
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Алексей Рубин
Сочтёт как нарушение морского права... Сочтёт. И дальше что?
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