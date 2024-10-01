МИД: Россия сочтет блокаду Финского залива для РФ как нарушение морского права

Если Финляндия и Эстония стремятся ввести полную блокаду Финского залива для судов РФ, Москва будет считать такого рода действия как нарушение международного морского права, поскольку соответствующих прав у Хельсинки и Таллина нет.
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