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Иркутск Сегодня

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Иркутск прощается с педагогом ИРКПО Людмилой Лысянской

24 августа 2026 года скончалась Людмила Александровна Лысянская, Заслуженный учитель России, преподаватель истории и бывший заместитель директора по воспитательной работе Иркутского регионального колледжа педагогического образования.

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