Почему советские луноходы красили в белый цвет, хотя на Луне нет воздуха?

Вопрос из заголовка звучит наивно только на первый взгляд. В земной логике краска — это защита от сырости, ржавчины и непогоды.
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