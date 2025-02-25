Местное издание «Курс» сообщило, что городской совет Ивано-Франковска на западе Украины решил переименовать Венгерскую улицу в центре города в честь современного украинского писателя и боевика националистического формирования «Азов»* Дмитрия Капранова.
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