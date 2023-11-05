В Краснодаре тела трех подростков обнаружены в квартире

В Краснодаре тела трех подростков обнаружены в квартиреВ Краснодаре трех подростков без признаков жизни и видимых телесных повреждений обнаружила в квартире на проспекте Чекистов родственница одного из них.
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